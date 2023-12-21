من يريد أن يتعرف على الزخم الكاذب لمن تبقوا من عناصر المليشيا فلينظر لهجتمتها على مدن وأرياف غرب ووسط وشمال وجنوب كردفان. سيجد أن الاسماء هي الأسماء والمركبات هي ذاتها. لا تسقطوا ضحايا للخداع وأنهضوا جميعاً “في وقت واحد” وستعلمون أنهم خدعوكم. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الأعيسر: ‏لا تسقطوا ضحايا للخداع وأنهضوا جميعاً “في وقت واحد” وستعلمون أنهم خدعوكم. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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