باريس سان جيرمان يكرر رفضه لـ”السوبر ليغ”

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان اليوم الخميس رفضه المشاركة في الدوري الممتاز “السوبر ليغ”.

وقال الفريق الباريسي إنه “يرفض باريس سان جيرمان بشكل كامل ومطلق أي خطط لما يسمى بالدوري الممتاز، وهو ما كان عليه الحال منذ اليوم الأول وسيظل كذلك دائماً”.

وتابع: “كمؤسسة أوروبية فخورة، يدعم باريس سان جيرمان مبادئ النموذج الرياضي الأوروبي، وقيم المنافسة المفتوحة والشمول، ويعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعترف بهم في كرة القدم الأوروبية – وقبل كل شيء مع المشجعين واللاعبين، الذين هم في قلب اللعبة”.

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