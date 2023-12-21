“مكافأتك على قدر حركتك”.. شركة تثير الجدل بعد تخليها عن “الأداء” بتقييم الموظفين

أثارت شركة صينية الكثير من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن مالكها عن منح مكافآت مالية مغرية للموظفين الذين يمارسون الرياضة بشكل يومي، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وتصدرت “Dongpo Paper”، وهي شركة ورق في مقاطعة غوانغدونغ بالصين، عناوين الأخبار مؤخراً، بعد استبدال نظام مكافآت الموظفين التقليدي القائم على الأداء، بآخر يعتمد على الأداء الرياضي.

ولتعزيز نمط حياة صحي بين موظفيها البالغ عددهم 100 شخص، قررت الإدارة مكافأتهم على أساس مقدار ممارستهم للتمارين الرياضية.

فعلى سبيل المثال، سيكون الموظف مؤهلاً للحصول على مكافأة شهرية كاملة إذا كان يركض مسافة 50 كيلومترًا في الشهر. وسيحصل على 60 بالمئة من المكافأة من يجري لمسافة 40 كيلومترًا، و30 بالمئة عند الجري لمسافة 30 كيلومترًا.

وأوضح مالك الشركة ورئيسها لين تشيونغ، في تصريحات إعلامية: “لا يمكن لعملي أن يستمر إلا إذا كان الموظفون أصحاء”، مضيفًا أنه أمضى السنوات الثلاث الماضية في تشجيع موظفيه على الاستمتاع بالرياضة واللياقة البدنية.

ويمكن تتبع المسافة التي يقطعها كل موظف من خلال تطبيقات على هواتفهم، والتي تأخذ في الاعتبار أيضًا أنشطة مثل المشي لمسافات طويلة في الجبال والمشي السريع، والتي يمكن أن تمثل 60 و30 بالمائة على التوالي من إجمالي التمارين المطلوبة.

ويؤكد لين، وهو نفسه من عشاق التمارين الرياضية، أن جميع الموظفين لديه، هم مؤهلون للحصول على المكافأة الكاملة.

ووفقًا لوسائل الإعلام الصينية، فإن الموظفين أعربوا عن سعادتهم بنظام المكافآت الجديد، لأنه يوفر لهم “الصحة والمال” في الوقت نفسه.

بيد أن بعض رواد المواقع الاجتماعي اعتبروا أن مثل ذلك النظام يؤدي إلى نوع من التمييز والإجحاف، لأنه “لا يراعي حالة الموظفين كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة”.

واتهم آخرون الشركة بتعريض صحة منتسبيها للخطر من خلال تحديد مكافآت عالية للغاية لهم، قائلين إن الموظفين “يمكن أن يدمروا ركبهم بغية تحقيق الأهداف المطلوبة”.

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