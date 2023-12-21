أصالة وأنغام ونانسي وإليسا.. تفاصيل ليلة نجمات العرب في رأس السنة بموسم الرياض

تشارك عدد من النجمات العرب إحياء حفل رأس السنة في المملكة السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، في ليلة تحمل عنوان «نجمات العرب».

وكشف المستشار ترك آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن تفاصيل حفل ليلة نجمات العرب عبر «إنستجرام».

ونشر بوسترات منفردة لنجمات الحفل وهن: أصالة وأحلام وأنغام وإليسا ونانسي عجرم وأسماء لمنور.

يذكر أن موسم الرياض شهد على مدى الأيام الماضية مجموعة من الحفلات الغنائية لنجوم الطرب، ضمن فعاليات مهرجان «ميدل بيست ساوند ستورم»، الذي تضمن حفلات للمطرب عمرو دياب، إليسا، روبي، وأحمد سعد، حميد الشاعري ورامي صبري ومحمود العسيلي وحكيم.

المصري اليوم