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أصالة وأنغام ونانسي وإليسا.. تفاصيل ليلة نجمات العرب في رأس السنة بموسم الرياض

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Asma Osman 0 تبليغ

تشارك عدد من النجمات العرب إحياء حفل رأس السنة في المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض، في ليلة تحمل عنوان «نجمات العرب».

وكشف المستشار ترك آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن تفاصيل حفل ليلة نجمات العرب عبر «إنستجرام».

ونشر بوسترات منفردة لنجمات الحفل وهن: أصالة وأحلام وأنغام وإليسا ونانسي عجرم وأسماء لمنور.

يذكر أن موسم الرياض شهد على مدى الأيام الماضية مجموعة من الحفلات الغنائية لنجوم الطرب، ضمن فعاليات مهرجان «ميدل بيست ساوند ستورم»، الذي تضمن حفلات للمطرب عمرو دياب، إليسا، روبي، وأحمد سعد، حميد الشاعري ورامي صبري ومحمود العسيلي وحكيم.

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المصري اليوم

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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