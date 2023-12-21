برنامج الأغذية العالمي يعلق تسليم المساعدات بولاية الجزيرة

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، تعليق تسليم المُساعدات الغذائية لبعض مناطق ولاية الجزيرة بالسودان، وذلك بعد تفاقم النزاع الدائر في البلاد إلى جنوب مدينة الخرطوم وشرقها.
وأضاف برنامج الأغذية العالمي في بيانه، أن هناك نحو 300 ألف شخص فرّوا من ولاية الجزيرة في غضون أيام، بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة هناك الأسبوع الماضي.
وأوضح إيدي روي، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره في دولة السودان، أنّ الهيئة علّقت تسليم المساعدات الغذائية في بعض المناطق بولاية الجزيرة، مُشيراً إلى أنّ فرق برنامج الأغذية العالمي تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات في المناطق التي يمكن تقديمها فيه.
صحيفة السوداني
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