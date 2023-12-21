بدء التحقيق مع قائد الفرقة الأولى اللواء “أحمد الطيب” وقائدين آخرين حول الانسحاب المفاجىء من ودمدني

قال مصدر عسكري لـ ”دارفور24“ إن لجنة تحقيق عسكرية برئاسة اللواء ركن حيدر الطريفي بدأت التحقيق في مدينة سنار مع قائد الفرقة الأولى بمدني اللواء ركن أحمد الطيب، وظابط العمليات العقيد ركن عثمان التكينة وظابط الاستخبارات العقيد ركن عبد الحميد عوض الطقيْع.

وأضاف المصدر مفضلاً حجب اسمه ان التحقيق بدأ مع الضباط الثلاثة اليوم الخميس على ان يشمل ظباط آخرين ضمن القادة العسكريين الذين باشروا سحب القوات من مواقعها المنتشرة عليها قبيل تقدم قوات الدعم السريع الى المدينة والاستيلاء عليها يوم الاحد الماضي

وأصدر مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش تعميماً صحفياَ يوم الثلاثاء الماضي ان الجيش سيجري تحقيقا في الأسباب والملابسات التي ادت الى انسحاب القوات من مواقعها وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها الى جهات الاختصاص لتملك للرأي العام بحسب البيان.

وتواترت أنباء عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مدني بأن الجيش وقادته انسحبوا جنوباً باتجاه مدينة سنار؛ فيما عرضت مقاطع فيديو صور لجرارات وناقلات تقل دبابات وأسلحة ثقيلة منسحبة بعيداً عن المدينة عقب توغل قوات الدعم السريع الى داخل احياء المدينة.

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