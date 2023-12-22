الهلال ينصب السيرك ويدهس أبها بسباعية نظيفة

اكتسح الهلال، ضيفه أبها بنتيجة 7-0 مساء الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في الجولة 18 من عمر الدوري السعودي.وحقق الهلال، انتصاره 11 على التوالي هذا الموسم، وهو رقم قياسي في تاريخ الزعيم بدوري المحترفين، ليعزز صدارته برصيد 50 نقطة.
وفشل أبها في الفوز للمباراة السادسة على التوالي (5 هزائم وتعادل وحيد)، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز 16.
وتأتي الخسارة في أول مباراة للمدرب الروماني الجديد جورجي تيميش، الذي تولى المهمة مؤقتا خلفا للتونسي يوسف المناعي.
كووورة
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