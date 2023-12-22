تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو مؤثر وجد حظه من التداول والشهرة على السوشيال ميديا والمواقع الاسفيرية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية تبكي بحرقة وتذرف الدموع عقب الأحداث التي شهدتها مدينة ود مدني. وقالت الفتاة في حديثها المؤثر أن ما حدث في مدني بسبب اقتحام قوات الدعم السريع للمدينة جعل الناس تتذكر ما حدث للمواطنين خصوصاً كبار السن من الآباء والأمهات الذين نزحوا فارين من جحيم الحرب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تبكي بحرقة وتذرف الدموع: (ما حدث في مدني ومنظر نزوح آباءنا وأمهاتنا خلانا نتذكر أحداث الخرطوم بداية الحرب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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