شيع المئات من السودانيين والمسلمين المتواجدين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا الفنانة السودانية الراحلة نون حسن, إلى مثواها الأخير. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد وثق نجم السوشيال ميديا حسن تسريحة, المتواجد بأثيوبيا لحظات تشييع جثمان المطربة الراحلة. أفراد الجالية السودانية إضافة لطاقم السفارة السودانية بأثيوبيا قاموا بتشييع نون وصلوا عليها صلاة الجنازة بأحد المساجد بأديس أبابا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. المئات بأثيوبيا يشيعون الفنانة السودانية الراحلة إلى مثواها الأخير ويصلون عليها بأحد مساجد أديس أبابا.. شاهد مراسم دفن المطربة نون العنكبوتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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