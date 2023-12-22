شاهد بالفيديو.. على أنغام “طير الخلا”.. الفنانة عشة الجبل تشعل حفل خاص بالإمارات والرجال يتجمعون حولها بالعشرات لرفع “البلاغات”

أحيت الفنانة السودانية الضجة عشة الجبل, حفل غنائي خاص بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة حضره المئات من أهل الفرح والمعازيم. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أشعلت الفنانة الملقبة بالجبلية, الحفل بأغنيتها الشهيرة (طير الخلا) وسط تجاوب الحضور. وتجمع العشرات من الرجال حول المطربة أثناء تقديمها وصلتها الغنائية من أجل ترديد اسمهم أثناء الغناء وهو ما يعرف برفع البلاغ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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