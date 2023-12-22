ضبط مخدرات بـ 3 ملايين جنيه في الإسكندرية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة “باب شرقى، ثان العامرية” بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (3 عاطلين “لهم معلومات جنائية”) حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرقى.. وبحوزتهم (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالى “متحصلات بيع المواد المخدرة”).

كما تم ضبط (عاطلَين “لأحدهما معلومات جنائية”) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.. وبحوزتهما (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى “متحصلات بيع المواد المخدرة”).

بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى و وتقدر القيمة المالية

للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,200,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

صدى البلد