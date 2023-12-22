قال مصدر رفيع لـ”الشرق” بأن وزير الخارجية السوداني سلم الاثنين الماضي الموافق 18 ديسمبر رسالة مكتوبة لرئاسة إيقاد من رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبر سفير جيبوتي بالمغرب على هامش المنتدى العربي الروسي. رسالة البرهان تضمنت الموافقة على لقاء حميدتي بشرط وقف إطلاق النار وخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين وفقاً لاتفاق جدة. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر هذه هي شروط البرهان لمقابلة حميدتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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