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شاهد بالصور.. متطوعون بمدينة الدندر يوزعون الطعام ومعاناة النازحين الفارين من الجزيرة في السوق الشعبي بمدينة كسلا

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Asma Osman 0 تبليغ

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قام متطوعون بمدينة الدندر بتوزيع الطعام للنازحين الفارين من القتال بولاية الجزيرة. وأظهرت صور متداولة معاناة النازحين الفارين من القتال بولاية الجزيرة في السوق الشعبي بمدينة كسلا.

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الجزيرة – السودان

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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