قام متطوعون بمدينة الدندر بتوزيع الطعام للنازحين الفارين من القتال بولاية الجزيرة. وأظهرت صور متداولة معاناة النازحين الفارين من القتال بولاية الجزيرة في السوق الشعبي بمدينة كسلا. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. متطوعون بمدينة الدندر يوزعون الطعام ومعاناة النازحين الفارين من الجزيرة في السوق الشعبي بمدينة كسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.