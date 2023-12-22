لم يكن يدور فى أفكاره شىء مما حصل معه.. فقد كان من بيت ثرى معروف.. وتجارة رابحة.. وكرم مُشَاهَد.. وبيت مفتوح يرتاده علية القوم من سكان مدينته.. عاش فى ترف وراحة ودلال وتقدير وخدمة..

كل الوسائل المريحة بين يديه.. ومع تعوده على هذا النهج والمنهج.. أصبح فى دائرة من ينامون النهار..

ومع هذا فإنه مستقيم فى حياته الخاصة.. يؤدى صلاته.. وتبدو عليه علامات التواضع والبساطة مع من حوله من عاملين وأصدقاء.

تجاوز العقد الثانى من عمره وقد لا يفكر كثيرًا فى المستقبل.. ولا طموحات تشغل تفكيره.. ولا زوجة يبنى بها أسرة.. الحياة عنده ميسورة.. اجتمع معه أبوه كالمتبع ومعه والدته.

قال لهما: سأبيع بيتنا هذا.. فقد وصلت ديونى أكثر مما أتحمل.. ولا أستطيع الوفاء للناس.. وسمعتى سيصيبها الخلل.. إذا لم أوفِ العهود والعقود.

قال لأبيه: راح نخرج من هذا البيت؟!

قال الأب: إذا بعناه سنخرج.

قال الابن: إلى أين؟

قال الأب: إلى مكان آخر.

خرج مكتئبًا.. وانكفأ فى غرفته يبكى وينتحب.. سمعه أبواه.. وأشفقا عليه.. انقضت سنوات قليلة بعد البيع.. وأصبحت الأمور أصعب.. والحياة أكثر تعقيدًا.. انفضَّ الأصحاب.. والأحباب.. قال لأبيه: لماذا أصبحنا هكذا؟!

قال الأب: لقد كنت أعمل بعدم مسؤولية بعد أن ورثت من أبى- يرحمه الله.

يا بنى.. الخطأ الذى وقعت فيه أنى لم أعطك الاهتمام الذى يعينك على مواجهة الصعاب..

والخطأ الثانى ما كان أبى يقوله لى، ولم أفهمه ولم أعره اهتمامًا.. «جبال الكحل تفنيها المراود وكتر المال يفنيه السنين».. وكنت أصرف حتى ذهب الكحل والمال.

يا بنى.. ما حصل لنا خير من الله.. وما عليك إلا أن تعمل.. فإن المستقبل قد يكون أصعب وأكثر تعقيدًا..

بدا له أنه تأخر كثيرًا.. ولكنه قرر أن يبدأ..

استأجر محلًّا وأصبح يبيع فيه بعض المواد الغذائية.. كان بطبيعته التربوية يتنازل للمشترين كثيرًا فقد كانوا من الكادحين.. يستمع إلى دعواتهم.

اشتهر محله.. وكثر رواده.. وانتقل إلى مدينة أخرى.. ثم مكان أكبر.

بلغ العقد الخامس وهو يتنقل من مكان إلى آخر.. تزداد شهرته ومحلاته.. فتحول إلى شراكة مع منافسين له.

وبدا له أنه يستعيد اسم عائلته وسمعتها.. كان بارًّا بأبويه.. ولم يتزوج.. وبعد أن تجاوز العقد السابع وقد نمت ثروته ومحلاته وشركته.. وعرف فى مدن كثيرة.. توفاه الله وليس عنه ولد ولا وريث.. فتحولت أمواله إلى بيت مال المسلمين.

أحمد حسن فتيحي – المصري اليوم

