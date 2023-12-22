مدينة سنجة قام متطوعون بمدينة سنجة بإعداد الطعام للنازحين من ولاية الجزيرة، وشارك عشرات من السكان في استقبال النازحين وإعداد وتوزيع الطعام. وقامت مبادرة أبناء الرشايدة بتركيب الخيام لاستقبال النازحين القادمين إلى كسلا من ود مدني. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. متطوعون بمدينة سنجة يقومون بإعداد الطعام للنازحين من ولاية الجزيرة وتركيب الخيام في كسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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