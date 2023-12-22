بعد تحذيرات “الصحة”.. هل الشاي أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم؟

حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من زيادة استهلاك وتناول الشاي بسبب تأثيره السلبي على ضغط الدم وما يسببه من أضرار على الصحة.

وبحسب موقع CDC البريطاني، فإن ارتفاع ضغط الدم يعني أن الدم يتدفق عبر الشرايين عند ضغط أعلى من الطبيعي، وإذا ترك ارتفاع ضغط الدم دون علاج، فإنه يمكن أن يسبب مضاعفات كثيرة مثل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ويؤثر ارتفاع ضغط الدم على ما يقرب من نصف البالغين في جميع أنحاء العالم بما يقدر بنحو 51٪ لديهم ضغط دم انقباضي أكبر من 130 ملم زئبق أو ضغط دم انبساطي أكبر من 80 ملم زئبقي، أو يتناولون أدوية لارتفاع ضغط الدم.

صحيفة الدستور