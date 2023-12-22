ود مدني - ولاية الجزيرة قالت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء بالسودان بأن ود مدني شكلت مركزاً رئيسياً للخدمات الصحية بعموم البلاد. – خروج أكثر من 90% من مستشفيات الخرطوم عن الخدمة مما يؤدي إلى انهيار كامل وخطير في المنظومة الصحية. – مقتل اثنين من الكوادر الطبية إثر الاعتداء على مستشفى رفاعة التعليمي – عمليات نهب وتخريب واسعة لمستشفيات مدينة ود مدني. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء بالسودان: عمليات نهب وتخريب واسعة لمستشفيات مدينة ود مدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.