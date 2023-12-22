أظهر مقطع فيديو قائد سلاح المهندسين في أمدرمان محمولاً على الأعناق، في مشهد يعبر عن التفاف الجنود حول قيادة القوات المسلحة السودانية.
وهنأ القائد جنوده بتدمير مليشيا الدعم السريع المتمردة في العمليات النوعية التي تم تنفيذها، وسط حماس الضباط والجنود، وذلك بحسب رصد محرر “النيلين“.
ويخوض الجيش السوداني حرباً منذ أكثر من ثمانية أشهر لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة.
شاهد الفيديو:
نقلاً عن – “النيلين“
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو .. قائد سلاح المهندسين محمولاً على الأعناق يهنئ جنوده بنجاح العمليات في أمدرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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