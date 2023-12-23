تناقلت صفحات مناصرة لقوات الدعم السريع تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع ضابطة الدعم السريع الشهيرة سمر, وهي تخاطب جمع من الضباط والجنود. وبعثت الضابطة التي يصفها المتابعون بالحسناء برسائل للمستفرين في الجيش إضافة للفنانة ندى القلعة, والصحفية المعروفة رشان أوشي. وأكدت سمر, أن الدعم السريع مسيطر على كل أرجاء السودان وسط تهليلات الجنود, كما وصفت المستفرين والمستفرات بــ(المبلولين والمبلولات). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ضابطة الدعم السريع الحسناء “سمر” تخاطب الجنود وتوجه رسالة للمستفرين وللفنانة ندى القلعة والصحفية رشان وتصفهم بــ(المبلولين والمبلولات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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