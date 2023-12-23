خرجت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان (القلعة), في مقطع فيديو ردت من خلاله على المقطع الذي أثار ضجة واسعة خلال الأيام الماضية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن سيدة كبيرة من دولة جنوب السودان كانت قد تحدثت في مقطع أكدت من خلاله أن المطربة ندى القلعة, إبنتها وتم خطفها منها وهي طفلة.
رد الفنانة الشهيرة جاء يحمل طيبة ومحنة حيث تعاطفت مع السيدة وقالت في حديثها: (لو لقيتها أبوسها في رأسها) كما طالبت البعض بمراعاة مشاعر الآخرين.
وذكرت القلعة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أن المرأة قد تكون فقدت إبنتها بالفعل ولكن أحدهم حاول اللعب بمشاعرها بخداعها أنني إبنتها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. (لو لقيتها أبوسها في رأسها وراعوا مشاعر الآخرين) الفنانة ندى القلعة ترد على السيدة الجنوب سودانية التي زعمت أنها والدتها الحقيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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