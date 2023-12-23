أثار مقطع مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال غاضبة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أفراد من الدعم السريع داخل منزل فخم بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة التي دخلوها قبل أيام. وقام أفراد الدعم السريع بارتداء ملابس أصحاب المنزل, كما قاموا بتعاطي “البنقو” داخل المنزل في لقطة أثارت غضب وسخرية الكثيرين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أيام من دخولهم مدينة ود مدني.. أفراد من الدعم السريع يقتحمون منزل فخم ويرتدون ملابس أصحابه ويتفاخرون بتعاطي “البنقو” داخله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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