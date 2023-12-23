نشرت المذيعة السودانية الشهيرة تسابيح مبارك خاطر, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت مذيعة قناة سكاي نيوز عربية وهي وسط الجمهور خلال حفل حاشد للفنان المصري عمرو دياب. https://www.facebook.com/reel/324313680324586 كما ظهرت مذيعة قناة النيل الأزرق والشروق السابقة وهي تتفاعل مع أغنية الفنان الملقب بالهضبة, (عودوني عليك أحبك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني تسابيح خاطر تظهر وسط الجمهور خلال حفل حاشد للمطرب عمرو دياب وتتفاعل مع أغنية (عودوني عليك أحبك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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