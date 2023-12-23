النقيب المتمرد تعرض النقيب المتمرد على الجيش والمنضم لقوات الدعم السريع سفيان محمد زين بريمة, لموقف صعب وذلك خلال مخاطبته لجنود من الدعم السريع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن ذلة لسان من النقيب المتمرد كادت أن تودي بحياته وذلك بعد أن وصف قائد الدعم السريع بــ(الكلب والجبان). https://www.facebook.com/reel/7564274930268594 وقال سفيان في حديثه إذا كان قائد القوة أسد تموت الجنود كالأسود, وإذا كان قائد القوة كلب وجبان زي ناس (كباشي وحميدتي ديل) ليقاطعه جنود الدعم السريع برد فيه تهديد واضح (هوي يا زول). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ذلة لسان كادت أن تودي بحياة النقيب سفيان.. الضابط المتمرد على الجيش يخاطب جنود الدعم السريع ويصف حميدتي بــ(الكلب والجبان) والجنود يهددونه: (هوي يا زول) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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