شاهد .. روبي تطرح بوستر 3 ساعات متواصلة

أطلقت المطربة روبي البوستر الترويجي لأحدث أغانيها باسم “3 ساعات متواصلة” عبر حساباتها ومنصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي تمهيدًا لإطلاقها خلال الأيام القادمة.

الأغنية الجديدة تعاونت فيها روبي مع عزيز الشافعي الذي كتب كلماتها ولحنها، والأغنية من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

وكانت روبي حددت من قبل تاريخ 10 أكتوبر الماضي لطرح الأغنية الجديدة ولكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعلى جانب آخر شاركت الفنانة روبي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت روبي، مرتديه فستان جلد قصير ذا تصميم أنيق ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت روبي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت روبي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

صدى البلد