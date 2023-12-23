شاهد بالفيديو .. عطبرة تخرج في مسيرة حاشدة دعماً للقوات المسلحة “جيش واحد شعب واحد”

خرجت حشود ضخمة بمدينة عطبرة في مواكب عفوية مؤيدة للقوات المسلحة وذلك في موجة جديدة للتأييد ودعم الدولة في أكبر أزمة يشهدها السودان.
وهتفت الجماهير جيش واحد شعب واحد، وعبرت عن التفافها حول القيادة ومباركتها لجهود إنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ أكثر من ثمانية شهور.
وانتظمت حملة بالولايات السودانية أفرزت عن مئات الآلاف من المستنفرين للقتال مع القوات المسلحة، مع استعداد آخرين لحمل السلاح دفاعاً عن الوطن.
ووجد المقطع نهار الجمعة، مشاهدات عالية على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر “النيلين“، وتفاعلوا معبرين عن دعمهم “الافتراضي” للقوات المسلحة السودانية.
شاهد الفيديو:
المصدر – “النيلين“
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