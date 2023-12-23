“فريق بيب يحكم الأرض”.. تتويج السيتي بكأس العالم يهيمن على الصحف الإنجليزية

اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح السبت، بتتويج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، عقب تفوقه على فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة، أمس الجمعة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وعنونت صحيفة “ديلي إكسبريس“: “على قمة العالم.. بيب يضع تحديًا جديدًا للسيتي المتفوق على الجميع”.

وفي الجانب كتبت: “ميكيل يرحل لغسل ماضي المباريات خارج الملعب”، في إشارة إلى غياب انتصارات آرسنال أمام ليفربول على ملعب أنفيلد.أما صحيفة “ميرور” فعنونت: “ملوك العالم.. فريق بيب المتوج بالثلاثية الآن يحكم الأرض”.كما كتبت صحيفة “التايمز“: “على قمة العالم”.

وفي الأسفل كتبت: “بوكيتينو: لسنا مؤسسة خيرية”.

وكتبت أيضًا: “بوستيكوجلو: خطة دوري السوبر منفصلة عن الواقع”.وبدورها عنونت صحيفة “ديلي ستار“: “نزهة عالمية.. نجوم بيب يحققون لقب آخر بسهولة”.

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