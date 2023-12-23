النصر السعودي يهزم الاتفاق بثلاثية في الدوري السعودي

حقق النصر فوزا مهما على الاتفاق (3-1) مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة ال18 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل أهداف النصر، كلا من أليكس تيليس، ومارسيلو بروزوفيتش، وكريستيانو رونالدو (ضربة جزاء)، في الدقايق (43، 59، 73)، فيما سجل للاتفاق محمد الكويكبي في الدقيقة (85).
بهذه النتيجة رفع النصر، رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق 10 نقاط عن المتصدر الهلال، فيما جاء الاتفاق في المركز الثامن ب24 نقطة.
كووورة
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