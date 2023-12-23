رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت يقترح أن يتجاوز السودانيون خلافاتهم وأن يلتقوا جميعا في جوبا بلا استثناء أو إقصاء للوصول إلى حلٍ لأوضاع بلادهم يتجاوز ما وصلت إليه من درك سحيق، بحسب بيان حزب المؤتمر الشعبي. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر بعد مقابلة علي الحاج.. سلفاكير يقترح أن يتجاوز السودانيون خلافاتهم وأن يلتقوا جميعاً في جوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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