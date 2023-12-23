بالصور.. فيلر وعقاقير مجدولة.. إحباط 4 محاولات تهريب في مطار القاهرة

حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية أربعة محاضر ضبط جمركي في مبني الركاب رقم ١ في الأيام القليلة الماضية، اهمهم محضري ضبط ارقام ٨١ و ٨٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكبين مصريين ذوي صلة قرابة بحوزتهما كمية كبيرة من شرائط عقار OXY contine المدرج بجداول المخدرات.

بدأت الواقعة، اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من بيرجامو، حيث استوقفهما محمد حسن عبد الوهاب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أثناء محاولتهما الخروج من بوابة اللجنة وانكرا حوزتهما ما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبهما علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عبد الرحمن ناصر صابر مامور الجمرك تلاحظ له وجود عبوات بها أشياء معتمة، في وجود محمود شحاته رئيس القسم بإدارة الفحص بالأشعة.

وقام مينا رمزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبني الركاب رقم ١ بتكليف إبراهيم مصطفي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبين يدويا وتلاحظ له وجود عبوات كرتونية خاصة باغذية وأشياء أخرى، بداخلها عبوات تكرارية ملفوفة بأوراق الومنيوم فضية اللون، بغرض عدم إظهارها علي جهاز الفحص بالأشعة.

قام عمرو عبد المنعم مدير الإدارة الثالثة بالانابة بمعاينة العبوات وتكليف كل من محمد حسن و إبراهيم مصطفي و محمود صابر و هبة محمد مآمير الجمرك تحت اشراف مينا رمزي بفض تلك الاغلفة مما اسفر عن ضبط ٥٠٠ شريط من العقار المذكور باجمالي ٦٩٨٩ قرص مع الراكب الاول و ٩٥ شريط مع الراكب الثاني باجمالي ١٣٢٥ قرص لنفس العقار المخدر باجمالي ٨٣١٣ قرص oxy contine.

و امر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب واحالتهما للنيابة المختصة.

كما قام رجال الإدارة الاولي بقيادة هاشم مصطفي مدير الإدارة و إبراهيم حسن طلحه نائب المدير بتحرير محضري ضبط جمركي ارقام ٨٠ و٨٣ لسنة ٢٠٢٣ الاول ضد راكب مصري قادم من بيرجامو علي رحلة خطوط طيران العربية ايضا بحوزته ٣ قطع من جوهر الحشيش المخدر بوزن ٢٠ جرام، حيث تم الضبط بواسطة إبراهيم حسن طلحه مدير الإدارة بالانابة.

والمحضر الثاني كان ضد راكب مصري ايضا قادم علي نفس الرحلة حاول تهريب كمية كبيرة من العبوات الدوائية بهم حقن “فيلر” خاصة بالتجميل ملفوفة بأوراق الومنيوم فضية اللون، وتم الضبط بواسطة كل من أحمد سامي مأمور اللجنة الجمركية و مصطفي ياسين في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة كل من أحمد شعبان مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تحت اشراف ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبني الركاب رقم ١، شارك في الضبط كل من حسن محمد ومحمد علاء مأمورا الجمرك ونميري عبد الرحمن ومحمد سيد عبد اللطيف مديرا الحركة.

تم تحرير المحاضر السابقة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي وبمتابعة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.

صدى البلد