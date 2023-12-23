أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. احترس منها

يؤثر عدم انتظام ضربات القلب على جميع الفئات العمرية، وغالبًا لا توجد أعراض، لكن يشعر بعض الأشخاص بضربات قلب غير منتظمة، أو الشعور بالدوار أو بالإغماء أو صعوبة في التنفس.

ويعتبر المعدل الطبيعي في البالغين (18 سنة فأكثر): 60- 100 نبضة في الدقيقة، أما ضربات القلب السريعة عند البالغين أكثر من 100 نبضة في الدقيقة، والبطيئة أقل من 60 نبضة في الدقيقة.

ويحدث عدم انتظام ضربات القلب عن تغيرات في أنسجة القلب، حيث يمكن أن تحدث فجأة نتيجة المجهود أو الإجهاد، أو اختلال التوازن في الدم، أو الأدوية، أو مشاكل في الإشارات الكهربائية في القلب.

وعادةً ما يحدث عدم انتظام ضربات القلب بسبب محفز، يمكن أن يستمر عدم انتظام ضربات القلب إذا كانت هناك مشكلة في القلب، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي :

_ التقدم في العمر.

_ التاريخ العائلي.

_ بعض الحالات الطبية التي تُضعِف القلب، مثل: السكري، وارتفاع ضغط الدم، وقصور القلب.

_ التعرض لملوثات الهواء وخاصة الجسيمات والغازات.

_ التدخين أو تعاطي المخدرات.

_ جراحات القلب، الرئتين أو المريء

_ استهلاك مشروبات نحتوي على مادة الكافيين.

_ تناول بعض أدوية البرد والسعال، مثبطات الشهية، أدوية علاج بعض الأمراض النفسية، ومضادات اضطراب نظم القلب، وحاصرات بيتا لارتفاع ضغط الدم.

صدى البلد