حزب جديد.. والقمح والوزير.. وأصل الطعمية

مصر في حاجة لإعادة السياسة للشارع. الانتخابات الرئاسية ونسب المشاركة المرتفعة فيها. وعوامل أخرى أسهمت في صناعة الصورة المثالية. بالطبع أهمها شخص الرئيس السيسى والثقة فيه، وحجم التحديات التي تحيط بنا من كل جانب.

كثيرون يتوقعون أن يكون هناك حراك سياسى أوسع في الفترة الرئاسية المقبلة. الرئيس السيسى بنفسه بشرنا بالكثير، بعد إعلان فوزه الاثنين الماضى. قال في خطابه إنه سيكون صوت المصريين ومدافعًا عنهم جميعًا، مشددًا على استكمال الحوار الوطنى في البلاد، كما تعهد ببذل كل جهد للاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية مشتركة للجميع.. دولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار احترام الدستور والقانون. وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية.

هذا برنامج عمل مكثف، لكنه جيد للغاية. ولتنفيذه نحتاج إعادة الحيوية للشارع، لا تكفى جلسات الحوار الوطنى.

هذه النقلة، في نظرى، تحتاج لإجراءين أساسيين. الأول هو إجراء انتخابات المحليات على وجه السرعة. المحليات هي المصنع الأول للكوادر السياسية في العالم كله. وهى المهتمة بضبط الإيقاع والرقابة في كل مكان. انتخابات المحليات في المجتمعات الديمقراطية الناضجة هي أهم بكثير من الانتخابات العامة. النائب المحلى هو الذي يتفاعل بشكل يومى مع الجماهير بشأن الخدمات الأساسية والاحتياجات العاجلة. لدينا كوارث في الأقاليم وفى أحياء المدن تحتاج لرقابة ومتابعة من النواب المحليين.

الأمر الثانى الذي نحتاجه هو تأسيس حزب أغلبية حقيقى، يتمتع بالنضج السياسى، ووراءه عقول مفكرة، وكوادر بسمعة طيبة. حزب يستفيد من كل أخطاء الماضى، ويستوعب صانعوه كل التجارب الحزبية الناجحة في العالم وما آلت إليه. وأنا هنا أتفهم جيدًا طبيعة التجربة الحزبية في مصر، وأقول إن صناعة حزب أغلبية حقيقى على أسس سليمة سيتبعه قيام أحزاب معارضة قوية. سواء بتجديد وتطوير القائم منها، أو تأسيس أحزاب جديدة على أفكار ومبادئ تتواكب مع لغة العصر واهتماماته.

أتذكر هنا تجربة حزب مصر العربى الاشتراكى. كان حزب الرئيس السادات، والذى انطلقت معه التجربة الحزبية في مصر عام ١٩٧٦ بإلغاء المنابر وتحويلها إلى أحزاب. كان حزب مصر هو المكلف، وفقًا لهذا التشكيل السلطوى، بأن يلعب دور حزب الأغلبية أو حزب الرئيس. وكان رئيسه هو رئيس الحكومة في ذلك الوقت، ممدوح سالم. فيما تم تشجيع عدد من الرموز السياسية على تشكيل أحزاب لعبت دور المعارضة، وفقًا لمبادئهم السياسية. ورغم أنه جرَت، وفقًا لهذا التشكيل، أهم الانتخابات البرلمانية، فإن السادات قد سحب البساط من تحت حزبه. ودعم قيام حزب جديد هو الحزب الوطنى الديمقراطى. وفى أيام معدودة سحب الجميع عضوياتهم من حزب مصر. ولم يبقَ إلى جوار ممدوح سالم إلا اثنان فقط. أدرك السادات أنه بات حزبًا للمنتفعين وكبار الموظفين، وبلا فكر سياسى متميز، وأن الاشتراكية، التي هي جزء من اسمه، إلى زوال. وبالتالى لا يصلح للمستقبل. ودليله على ذلك أنه بدعمه حزبًا جديدًا، هرول الجميع في اتجاهه. حاول السادات أن يتجاوز عن الكثير من الأخطاء، ويبتعد عن بعض الأسماء في الحزب الوليد. أراد أيضًا أن يضع في الواجهة عددًا من أبناء العائلات أصحاب التاريخ السياسى الواسع والقريبين من الجماهير، كما زاد من نسبة المفكرين وأساتذة الجامعة، والتكنوقراط عمومًا. مع الوقت صار نسخة حزبية مصرية خالصة، بكل ثغراتها ومميزاتها. المهم أنه أصبح أشد تفاعلًا مع الشارع، وقريبًا من الأفكار السياسية في العالم. ومن حوله نشطت الحياة السياسية في الشارع.. من مجتمع مدنى وصحف للمعارضة وأخرى مستقلة.

للمرة الثانية، أنا لا أتحدث عن الصورة المثالية للحياة الحزبية في دولة عصرية، ولكننى أركز على التجربة المصرية.

لتنشيط الحياة السياسية في مصر، ينبغى أن نعيد قراءة وفهم تجربة حزب مصر والحزب الوطنى. مصر بحاجة إلى حياة حزبية حقيقية. لدينا حاليًا عشرات الأحزاب الكرتونية، التي لا تمتلك إلا مقار فارغة، ولا نسمع عنها إلا عرَضًا، وقبيل الانتخابات فقط!.

وزير الزراعة، رغم أنه قادم من قطاع البنوك، ووزير التموين، وهو رجل مخضرم وبخبرة إدارية جيدة، إلا أن تعاملهما مع الإنتاج المحلى من القمح ليس على المستوى المطلوب. والمتابع لكفاءة الأداء الحكومى في قضية القمح يلاحظ كما لو أن الحكومة لا تدعم الفلاح المصرى ولا تهتم بمصالحه، فيما تشجع استيراد القمح، رغم أزمة الدولار الخانقة. وحتى الآن، يتواتر الحديث الرسمى عن توسيع رقعة زراعته لتصل إلى أربعة ملايين فدان في الموسم الشتوى الحالى.

المعلومات الموثقة المتوفرة عندى تؤكد أن المساحة المزروعة بالقمح أقل من ذلك بكثير. وهو ما أزعج الحكومة كثيرًا، وبسببه خرج البيان الرسمى الصادر عن وزارة الزراعة، الأسبوع الماضى، بأن ثمن الإردب الذي تم إعلانه، وهو ١٦٠٠ جنيه، هو استرشادى، وأن الحكومة ملزمة بأن تشتريه بالثمن العالمى وقت حصاده. بالطبع، الوزيران الموكلان بالمهمة يعلمان أن السعر المعلن أقل من العالمى حاليًا، وأن تشجيع الفلاحين على زراعته ينبغى أن يتم قبل الزراعة بفترة معقولة، وليس بعدها. دول العالم، التي تعتمد التخطيط العلمى، تفعل ذلك، فما بالكم بدولة تستورد من الخارج أكثر من نصف استهلاكها سنويًّا؟!.

ومصر وفقًا للأرقام الرسمية تزرع نحو ٩.٥ مليون فدان، وتخصيص نصفها للقمح ليس بالأمر العسير إذا كانت هناك تسهيلات وإغراءات مناسبة. الذي حدث أن نسبة كبيرة من المساحة المزروعة باتت تذهب للبنجر والخضروات والبقوليات بأنواعها. وهى جميعها محاصيل شتوية تدر للفلاحين دخلًا أعلى بكثير من القمح. تدخل الحكومة، ممثلة في بيان وزير الزراعة، جاء متأخرًا جدًّا وغير مشجع، بعد أن أكدت الإحصاءات أن المساحة المزروعة أقل بكثير من المخطط له.

القمح سلعة استراتيجية، ودول العالم، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبى، دائمًا ما تتدخل بصور مباشرة وغير مباشرة لدعم فلاحيها. ونحن لا نفعل ذلك، وكأن هذا الإجراء غير سليم من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. العكس هو ما يحدث على أرض الواقع، فتكاليف الإنتاج، وعلى رأسها ثمن الأسمدة، تضاعفت وباتت عائقًا أمام زيادة الإنتاج.

ملف الزراعة، والقمح بالتحديد، يحتاج خلال الفترة المقبلة إدارة أشد كفاءة وفاعلية.

نعم، نحن بلد الطعمية، ونفخر بذلك. هي أكلة فرعونية توارثناها من أجدادنا. والنقوش على المعابد تؤكد ذلك. البعض قلدها في الشام وإسرائيل والسودان، وانتقلت إلى العالم كله. اختلفت أسماؤها، فصارت فلافل في سوريا ولبنان. لكن الطعمية المصرية هي الأصل. تغيرت المواد التي تُصنع منها، لكن تبقى عجينة الفول والبصل والخضروات هي الأكثر شعبية، والألذ طعمًا.

كثيرون اغتاظوا من هتافات جمهور فريق الاتحاد السعودى، وهم يختزلون الأهلى، ومعه مصر كلها، في أنهم من بلد الطعمية، لكننى رأيت الأمر مبهجًا وظريفًا، بل أحسست بالفخر والحب لذلك. نعم، نحن بلد الطعمية والكشرى والملوخية والمحشى والكباب. ليتنا نستغل الأمر أكثر، ونوثق هذه المأكولات، وننشرها أكثر في العالم، وبأساليب عصرية تتواكب مع معطيات العصر. كلها أكلات شعبية صحية، ومذاقها جيد.

الأكلات المصرية، رغم كل هذا التواجد الواسع، مازالت محلية في غالبها. فروع مطاعمنا قليلة جدًّا في الخارج. لاحظت ذلك في سفريات خارجية. المطاعم المغربية واللبنانية أوسع انتشارًا. الاتجاه لفتح مطاعم مصرية قليل جدًّا، ولا يتواكب مع انتشار المصريين في العالم كله، ولا يتناسب مع شهرة أكلاتنا المحلية.

محمد السيد صالح – المصري اليوم

