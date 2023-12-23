قيمتها 3.5 مليون جنيه.. إحباط تهريب أقراص مخدرة للخارج داخل شحنة معدات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية المصرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تهريب العقاقير والأقراص المخدرة إلى خارج البلاد.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، رصدت نشاط تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص، لخمسة منهم معلومات جنائية، تخصصوا فى الاتجار وتهريب العقاقير والأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من تلك الأقراص والعقاقير وخاصةً عقارى «الكبتاجون والزانكس» إلى خارج البلاد عن طريق اخفائها بمخازن سرية بمعدات وآلات وشحنهما عبر إحدى شركات خدمات النقل والشحن الدولى من محافظة السويس تمهيدًا لتهريبها للخارج.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 66500 قرصا مخدرا لعقار الكبتاجون و20000 قرص لعقار الزانكس و25 قرصا لعقار أوكسيكودون. وبمواجهتهم أيدوا ما جاء فى التحريات.

يشار إلى أنه تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين و520 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصري اليوم