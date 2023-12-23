موظفة أمام محكمة الأسرة: «جوزي غير اسم ابننا في الأحوال المدنية عشان يضايقني»

جوزى عنيد ومتسلط بيصدر قرارات من غير ما يأخذ رأيي، وأنا حامل في الشهر الثامن، وتركت مسكن الزوجية، ومكثت شهر ونصف عند والدي، ولم يسأل عليا خلال هذه المدة، رغم علمه إن ميعاد الولادة قرب، وأنجبت طفلي وتمكنت من تسجيله في الصحة دون أن أخبره، وعندما علم قام بتغير اسم الطفل حتى يضايقني».

جاء ذلك وفق ما قالته موظفة أمام محكمة الأسرة أثناء نظر دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها الموظف بإحدى الشركات.

المصري اليوم