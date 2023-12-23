والي النيل الأبيض وامنه يتفقدون ارتكازات القوات المسلحة بالقطاع الشرقي

تفقد الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل المكلف رئيس لجنة الامن بالولاية يرافقه أعضاء لجنة الامن والمديرين التنفيذيين لمحليتى الجبلين وربك اليوم الارتكازات المتقدمة للقوات المسلحة في القطاع الشرقي لقيادة الفرقة ١٨ مشاة بالولاية كما اطمأن على جاهزية قوات الاحتياط والمتطوعین بكنانه ام دباكر و جاهزيتهم للقتال مع القوات المسلحة والدفاع عن الارض والعرض وصد اي عدوان على الولاية .

وقال والي النيل الأبيض ان هذه الجولة تهدف للوقوف على جاهزية القوات المسلحة في الارتكازات الامامية وتطمين المواطنين بان القوات المسلحة على اهبة الاستعداد للذود عن كل شبر من تراب الوطن.

واضاف ان هذه الجولات التفقدية ستتواصل للارتكازات بكل القطاعات المختلفة بالولاية ، واشاد بالتنسيق الجيد بين كافة الأجهزة الأمنية من أجل توفير الامن والاستقرار بجميع ربوع الولاية .

وأعلن الوالي عن تسخير كافة الإمكانيات لدعم القوات المسلحة في معركتها ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة والمرتزقة والمأجورين والعملاء .

وفي ذات السياق أكد اللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقه الثامنة عشر مشاة بولاية النيل الابيض جاهزية جميع القطاعات ونقاط الارتكاز للدفاع عن الولاية وحماية كل المنشئات الحيوية وقال إن تماسيح النيل الأبيض وقوات الاحتياط وكل المستنفرين في كامل الجاهزية لدحر المليشيا المتمردة من ولاية النيل الأبيض وولاية الجزيرة.

وبعث قائد الفرقه الثامنة عشر مشاة برسالة تطمينية لمواطني النيل الأبيض بان الفرقة ١٨ جاهزة وطالبهم بعدم الالتفات للشائعات المغرضة التي تستهدف الروح المعنوية مجددا تاكيده بان تماسيح بحر ابيض جاهزين لرد الصاع صاعين.

فيما قال العميد الركن عبدالله احمد عمر عبدون قائد القطاع الشرقي بالولاية ان هذه الزيارة التفقدية رفعت الروح المعنوية للقوات في الارتكازات الامامية بالقطاع الشرقي ، وابان أن القوات المسلحة تدافع من وحدة تراب الوطن وتمثل مستودع الامن والاستقرار ، وان الولاية لن تؤتي من قبل القطاع الشرقي وان جميع القوات في استعداد تام لدحر الخونة والمتمردين من المليشيا المتمردة .

سونا