طالبت إدارة الجوازات المواطنين الذين أكملوا إجراءات جوازاتهم بكل من (ود مدني، كوستي، سنار، الأبيض، الدويم) بالحضور لاستلامها بجوازات ولاية البحر الأحمر نسبة للظروف الأمنية التي تمر بها.

كانت هذه تفاصيل خبر تنويه هـام من إدارة الجوازات للمواطنين بهذه المدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.