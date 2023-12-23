السيسي ورئيسي يبحثان التطورات في غزة وإعادة العلاقات

ناقش الرئيسان المصري والإيراني أحدث التطورات في غزة وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما خلال ما قال التلفزيون الإيراني الرسمي السبت إنها أول مكالمة هاتفية بينهما.

وذكر التلفزيون أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

والتقى الرجلان في نوفمبر للمرة الأولى وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض.

وكانت العلاقات بين القاهرة وطهران متوترة بوجه عام خلال العقود الماضية لكن البلدين حافظا على بعض الاتصالات الدبلوماسية.

وتأتي المكالمة الهاتفية في أعقاب تحركات أخرى قامت بها دول في المنطقة لتخفيف التوتر في الأشهر القليلة الماضية.

واستأنفت السعودية وإيران العلاقات الدبلوماسية في وقت سابق من العام بينما أنهت مصر خلافها مع قطر وأعادت العلاقات مع تركيا.

رويترز