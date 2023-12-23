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السيسي ورئيسي يبحثان التطورات في غزة وإعادة العلاقات

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Asma Osman 0 تبليغ

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ناقش الرئيسان المصري والإيراني أحدث التطورات في غزة وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما خلال ما قال التلفزيون الإيراني الرسمي السبت إنها أول مكالمة هاتفية بينهما.

وذكر التلفزيون أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

والتقى الرجلان في نوفمبر للمرة الأولى وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض.

وكانت العلاقات بين القاهرة وطهران متوترة بوجه عام خلال العقود الماضية لكن البلدين حافظا على بعض الاتصالات الدبلوماسية.

وتأتي المكالمة الهاتفية في أعقاب تحركات أخرى قامت بها دول في المنطقة لتخفيف التوتر في الأشهر القليلة الماضية.

واستأنفت وإيران العلاقات الدبلوماسية في وقت سابق من العام بينما أنهت مصر خلافها مع قطر وأعادت العلاقات مع تركيا.

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رويترز

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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