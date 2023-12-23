أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن إتاحة حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تتم مرة واحدة خلال السنة.
أكّدت وزارة الحج والعمرة، على حسابها الرسمي بمنصة إكس بحسب وسائل إعلام محلية، ضرورة إصدار تصريح عند الرغبة في زيارة الروضة الشريفة، من خلال تطبيق “نُسك” أو تطبيق “توكلنا”.
وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن للمستفيد حجز الروضة الشريفة، إلا بعد مضي 365 يوماً على آخر تصريح صدر له.
وأوضحت الوزارة، عبر منصة “إكس” بحسب صحيفة “المدينة” أنه يشترط لزيارة الروضة الشريفة، إصدار التصريح من تطبيق “نسك” أو “توكلنا” بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد نشرت توضيحا في وقت سابق على منصة “إكس” لكيفية استخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة.
وكتبت الوزارة حينها على حسابها قائلة : ” خطوات ميسّرة، لاستخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة والتي جاءت كالآتي:
1-تحميل تطبيق نسك.
2- إنشاء حساب- تسجيل دخول.
3- اختيار الصلاة في الروضة الشريفة.
4- تحديد الأفراد.
5- تحديد التاريخ والوقت.
6- قراءة التعليمات والموافقة عليها.
7- اضغط على “استمرار”.
8- صدور التصريح.
الشرق القطرية
كانت هذه تفاصيل خبر لمرة واحدة بالسنة وضرورة تصريح .. قرار جديد للحج السعودية لزيارة الروضة الشريفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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