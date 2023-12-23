قالت وزارة الداخلية السودانية بأن الجوازات التي تم تقديم الطلب لها بمدن ود مدني وكوستي والدويم وسنار والأبيض سيتم تسليمها بمدينة بورتسودان. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية السودانية: الجوازات التي تم التقديم لها في ود مدني وكوستي والدويم وسنار والأبيض سيتم تسليمها في بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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