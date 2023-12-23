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الداخلية السودانية: الجوازات التي تم التقديم لها في ود مدني وكوستي والدويم وسنار والأبيض سيتم تسليمها في بورتسودان

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Asma Osman 0 تبليغ

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قالت وزارة الداخلية السودانية بأن الجوازات التي تم تقديم الطلب لها بمدن ود مدني وكوستي والدويم وسنار والأبيض سيتم تسليمها بمدينة بورتسودان.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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