الجيش السوداني - طيران حربي شهود عيان لـ العربية : طيران الجيش يقصف تجمعات عسكرية لقوات الدعم السريع بمحيط مصنع سكر سنار بولاية سنار جنوب ولاية الجزيرة

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