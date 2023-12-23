بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح..!

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي “ إنستجرام ” ، مقطع للفنانة عبير نعمة من أحدث حفلاتها ، وقد ظهرت متأثرة وتبكي على المسرح.

وقالت عبير نعمة خلال بكائها على المسرح : iam divorced “ أنا مطلقة ” .

وكان قد أحيا الفنان صابر الرباعي، حفل غنائي ساهر له مع الفنانة أسما لمنور، والفنانة عبير نعمة، بدولة الكويت يوم 3 نوفمبر الماضي.

و نشرت الفنانة عبير نعمة، ڤيديو جديد لأغنيتها “بصراحة” والتي طرحتها مؤخراً من خلال القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

وعلقت عبير نعمة، على الأغنية من خلال حسابها الرسمي على الانستجرام قائلة: “بنص قلب”.

صدى البلد