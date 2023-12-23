موظف أمام محكمة الأسرة: «تترك ابنتنا تبكى وتشاهد التليفزيون»

سجلت محكمة الأسرة فى دفاترها دعوى خلع جديدة، أقامتها زوجة شابة لم تتجاوز العشرين من عمرها ضد زوجها، وكان سبب الخلع الذى سطرته بصحيفة الدعوى أدهش الجميع عندما قالت إن زوجها لم يعمل لها حسابًا، إضافة إلى أنها رفضت مساعى الصلح مع زوجها خلال الجلسة التى عقدها الخبراء النفسيون والاجتماعيون بالمحكمة.

وقالت المدعية أمام المحكمة: «تزوجت منذ عام ونصف من موظف يعمل بإحدى الشركات الخاصة، وأنجبت طفلة تبلغ من العمر 3 أشهر، وكنت أسهر طوال الليل بجانبها، وزوجى نائم لا يساعدنى، تحملت طريقته غير اللائقة وعدم تحمله المسؤولية، وأخذت بنصيحة والدتى، التى طلبت منى التحمل لكونه يتوجه إلى عمله فى ساعة مبكرة، وكنت أعد له الغداء بمجرد وصوله من العمل، وكانت الخلافات التى تنشأ بيننا بسبب عدم اهتمامه بنا أنا وابنته».

وتحدثت المدعية بثقة أمام المحكمة، وقالت: «الرجل اللى ما يقدرش زوجته واختياراتها ماينفعش تتحمله وتعيش معاه. كنت جالسة أمام التليفزيون، أشاهد مسلسلًا أتابعه منذ فترة، وكان زوجى على علم بذلك، وعاد من الخارج، وفوجئت به ينزع (فيشة التليفزيون) وأنا أشاهد، ما تسبب فى غضبى، فتركت مسكن الزوجية بصحبة طفلتى، ولم يفكر أن يصالحنى بعد شهر من مكوثى عند والدى». وأعلنت المحكمة المدعى عليه بدعوى الخلع المقامة ضده، حيث حضر فى الجلسة المحددة بالإعلان، وقال إنه تزوج من ابنة الجيران، وكان على علم عند التقدم لخطبتها بأنها فتاة مدللة، وشعر بالسعادة عندما وافقت عليه، ولم يرفض لها طلبًا، وجعلها تختار كل صغيرة وكبيرة فى محتويات شقة الزوجية، لدرجة أنه غيّر ألوان الدهان، بعد أن اعترضت عليها. وتابع المدعى عليه: «احترت فى أمرها بسبب دلعها الزائد وعدم تحملها المسؤولية تجاهى أنا وابنتها، وكانت الخلافات التى بيننا هى جلوسها المستمر أمام التليفزيون، وترك طفلتنا تبكى».

وأصرت المدعية على موقفها، ولم تقبل مساعى الخلع، وقضت المحكمة بقبول دعواها، وخلعها.

المصري اليوم