الركراكي: المنافسة في كأس أمم أفريقيا صعبة..!

أقر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، بصعوبة المنافسة في كأس أمم أفريقيا.

ويخوض المغرب، منافسات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، خلال الفترة بين 13 يناير/كانون ثان إلى 11 فبراير/شباط المقبلين.ولم يعرف المنتخب المغربي، طريق التتويج بكأس أمم أفريقيا، سوى مرة وحيدة في نسخة 1976، والتي أقيمت في إثيوبيا.وقال الركراكي في تصريحات لقناة كانال بلس “منافسات الكان أصعب من كأس العالم، لأن أمم أفريقيا أكثر تعقيدا من المونديال”.وأضاف “خضت منافسات أمم أفريقيا كلاعب ومدرب مساعد، وأدرك جيدا صعوبة المنافسات القارية”.

ونوه “هذا ليس مبررا للحديث عن أي إخفاق محتمل، لكن هذا هو الواقع فالجميع يعلم الفارق بين ظروف أوروبا وأفريقيا”.

وتابع “يجب القتال واللعب بروح عالية مع الاستعداد لحدوث مفاجآت غير متوقعة، ونحن جاهزون لكسب الرهان”.

وأتم الركراكي “مستعدون لكافة السيناريوهات، وجاهزون للمنافسة على اللقب الأفريقي وإسعاد الجماهير المغربية”.

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