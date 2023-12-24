القبض على 70 متهما هاربا من المراقبة خلال 48 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية المصرية من القبض على عدد من الخارجين عن القانون لحيازتهم كميات من الأقراص المخدرة، وتم إحالتهم للنيابة للتحقيق.
أسفرت تلك الحملات الأمنية خلال ٤٨ ساعة، عن ضبط 70 متهما هاربا من المراقبة اليومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
وتواصل وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها، جهودها لضبط الخارجين عن القانون في مختلف الجرائم وإحالتهم للنيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
بوابة الأهرام
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