مجرد تداول اسم الخطوط الجوية القطرية فأنت تتحدث عن تميز وجدارة واسم عالمي تفوق على جميع الخطوط الجوية العالمية، بالمختصر ماركة عالمية وترتيبها في صفوف الماركات العالمية هي رقم واحد. حصلت الخطوط الجوية القطرية، فضلاً من الله عز وجل ومن ثم بقياداتها والإشراف عليها، على جوائز عالمية عدة وما زالت، وهذا ما يجعلها في كل سنة خطوط ذات الخمس نجوم في سماء الطيران.

كانت المطالبات دائماً للخطوط الجوية القطرية بالنظر في أسعار تذاكرها للمواطنين والتي كانت تسبب أسعارها إرهاقاً لميزانية رب الأسرة خاصة والمواطنين عامة،

وأصبحت المطالبات بشكل أكبر لآبائنا المتقاعدين الذين أصبحنا نبحث عن امتيازات لهم بعد عطاءاتهم الكثيرة لكل ما هو على هذه الأرض الطيبة، وليحدث التغيير أخيراً والذي تم الإعلان عنه من قبل الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السيد بدر المير بحصول المتقاعدين على خصومات اعتباراً من بداية سنة ٢٠٢٤ وبمقدار 50 % للدرجة السياحية و25 % على الدرجات الأعلى وهذه خطوة نشكر عليها القائمين على الخطوط الجوية القطرية.

• مطالبة نسعى لإيصالها

تخفيف أسعار التذاكر للمتقاعدين قرار في مكانه، بلا شك، ونرجو أن يشمل هذا التخفيض عائلة المتقاعد وبشروط محددة كزوجة غير عاملة وأبناء تحت 18 عاماً، حيث تقع هذه الفئة تحت المسؤوليات المالية للمتقاعد.

وبلا شك أن حصول هذه الخصومات لعائلة المتقاعد لن تكون إلا مساهمة مجتمعية للخطوط الجوية القطرية ولن تخلو من أرباح مستمرة للخطوط الجوية القطرية بازدياد عدد المسافرين من العوائل ولأكثر من مرة خلال السنة.

أخيراً

المسؤولية المجتمعية تقع على عاتقنا جميعاً، أفراداً ومجتمعات وشركات حكومية وخاصة، وأثرها يقع على جميع تلك الفئات.

عبدالعزيز العبدالله – الشرق القطرية

