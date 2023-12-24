«غاوي مشاهير».. تفاصيل القبض على المتهم بتهديد إعلامية برسائل عبر «فيسبوك»

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات إرسال شخص رسائل سب وقذف عبر موقع «فيسبوك» إلى اعلامية شهيرة.وقالت «الداخلية» في بيان مساء اليوم السبت إنه تبلغ لقسم شرطة أول زايد بمديرية أمن الجيزة من إعلامية، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر، بتضررها من مُستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» لإرساله رسالة للصفحة الخاصة بها تضمنت عبارات سب وقذف والتهديد بالإيذاء.

وأضافت الوزارة أن جهود الأجهزة الأمنية أسفرت عن تحديد مرتكب الواقعة، وهو طالب مقيم بمحافظة سوهاج، وضبطه وبحوزته جهاز حاسب آلى «لاب توب» وهاتف محمول، وبفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة.

كما تبين إرساله رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم.

وبمواجهة المتهم أقرّ بارتكاب الواقعة بقصد لفت انتباه الشاكية للتواصل معه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصري اليوم