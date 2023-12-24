منظمة شباب من أجل دارفور “مشاد”: نوجه نداء إلى المجتمع الدولي..!

حرب السودان قالت منظمة شباب من أجل دارفور “مشاد” بأنها توجه نداء إلى المجتمع الدولي وكافة المنظمات الفاعلة للعمل على حماية المدنيين وأجراء تدخلات عاجلة لإنقاذهم. الجزيرة – السودان

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