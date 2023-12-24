تهريب - أرشيف وقف اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل بمباني ادارة مكافحة التهريب عطبرة على ضبطية أحد اطواف المكافحة والمتمثلة في عدد 8عربة بوكس على متنها كمية كبيرة من الوقود وبضائع مختلفة وأشاد السيد مدير شرطة الولاية بالضبطية والدور الكبير الذي تقوم به قوات المكافحة في حماية الاقتصاد ومنع كافة أشكال التهريب.خاصة في هذه الايام وولاية نهر النيل في استنفار عام وذكر سيادته بان هذة الضبطية ضربة قاضية لقوات التمرد وان المكافحة دورها كبير في هذة الحرب بمراقبة حدود الولاية. من جانبه اكد السيد العميد شرطة/ آدم عمر سبيل مدير ادارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل أن قوات المكافحة بالمرصاد لكل محاولات التهريب التي تهدف إلى تخريب الاقتصاد وتهديد أمن وسلامة وصحة المواطنين. كما أوضح أن قواته على قدر التحدي الماثل الآن خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والتي تشجع بعض المغامرين والمجرمين الذين يسعون للكسب السريع غير المشروع لافتا إلى أن قوات المكافحة وبما لديها من خبرات وقوة مؤهلة قادرة على حسم وردع المهربين. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مكافحة التهريب ولاية نهر النيل تضبط 8 عربات بكاسي وقود وبضائع مهربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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