فارس النور: أتقدم باستقالتي لدعم جهود وقف الحرب في السودان

قال مستشار قائد قوات الدعم السريع وعضو وفد التفاوض في منبر جدة فارس النور بأنه يتقدم باستقالته لدعم جهود وقف الحرب في السودان. الجزيرة – السودان

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