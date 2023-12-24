تشيلسي يخسر من وولفرهامبتون

سقط تشيلسي أمام مضيفه وولفرهامبتون (1-2) مساء الأحد، بختام الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل ماريو ليمينا (51) ومات دوهيرتي (90+3) هدفي وولفرهامبتون، فيما أحرز كريستوفر نكونكو هدف تشيلسي (90+6). بهذه الخسارة يواصل تشيلسي ترنحه، ويتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف فقط أمام وولفرهامبتون في المركز الحادي عشر. كووورة

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