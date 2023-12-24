سقوط لص أسفل عجلات سيارة أثناء سرقة هاتف محمول

سقط عاطل أسفل عجلات سيارة ملاكي خلال محاولته سرقة هاتف محمول من صاحب سيارة بأسلوب الخطف في شارع مراد بالجيزة.
وقال صاحب السيارة، إن هناك شخص كان يستقل دراجة نارية، موتوسيكل، اقترب منه وحول خطف هاتفه من السيارة لسرقته، لكنه لم يحالفه الحظ وسقط أرضا أسفل عجلات السيارة في شارع مراد بمحافظة الجيزة.
كما أضاف صاحب السيارة، أن اللص ترك الدراجة النارية ملقاة على الطريق، وفر هاربًا من موقع الحادث، بعد تصادمه مع السيارة ووقوعه أسفلها، مشيرًا إلى أن الدراجة دون لوحات معدنية.
من ناحية أخرى، قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صرف مكافأة مالية للدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية كحافز له، وذلك عقب ضبط فردين متلبسين في أثناء سرقة الأسوار الحديدية الجمالية الخاصة بممشى المريوطية السياحي نطاق حي الطالبية، وتم تسليم السارقين لقسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرضهم على النيابة لاستكمال المسار القانوني مناشدا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي حالات مماثلة حفاظًا على المال العام.
المصري اليوم
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